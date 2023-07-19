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    • «Зенит» определился с желаемой выручкой от продажи Малкома

    «Зенит» определился с желаемой выручкой от продажи Малкома

    «Зенит» готовится к продаже нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

    «Сумма отступных в контракте бразильца больше 50 миллионов евро, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – сообщил источник.

    • «Аль-Хиляль» сейчас предлагает именно 50 миллионов.
    • У игрока еще 4 года контракта.
    • В феврале Малком получил паспорт России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2301

      ScarlettOgusania 52 минуты назад

      в ПСЖ уже так же "продали" Малкома с наваром мудрые газпрёмовские манагеры, мимо Аль Хиляля может пролететь на, как писали, в 2 раза бо́льшую зп, после такого кидалова Малком просто забьёт болт на игру, а потом уйдёт бесплатно!)

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      Рейтинг: +14733

      playsh 1 час назад

      Какие алчная эта южно-американская команда,однако.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Айболид 1 час назад

      Зачётно "чумаход" визжит . Который день ведь уже . Лужёная глотка у него . Рабочая .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5692

      Питерский князь 1 час назад

      Не меньше 60.
      Можно больше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6537

      Давид59 2 часа назад

      Отбить затраты хотят? Мне казалось, что он своей игрой всё давно уже отбил. Они довыпендриваются, что его никто не купит, а он обидится и будет играть спустя рукава.

      4
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      Рейтинг: +359

      Napaleon Banapart > Давид59 1 час назад

      Не рукава а шорты.. Одним словом болт всем покажит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5692

      Питерский князь > Давид59 1 час назад

      Он только 1 сезон норм отыграл.
      Игрок за 40 миллионов, должен все сезоны так отыграть!

      1
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      Рейтинг: +1779

      VGreen 2 часа назад

      " отбить все траты на игрока за четыре года".
      А разве помощь (немалая) в завоевании чемпионств за эти 4 года - это траты?

      1
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      Рейтинг: +14733

      playsh > VGreen 1 час назад

      Золотые слова,бесспорно.Но у Питерских руководов другие ценности,к сожалению.
      P.S.- пострадают болельщики,выиграют миллеры.

      1
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      Рейтинг: +359

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Ничего кроме как - жадность фраера сгубила на ум не приходит...

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      Рейтинг: +2184

      Болотоход 2 часа назад

      Баклажаны после продажи зулуса даже за 50 мультов будут казать,что на игрочишке не кому ненужному 40 еще заработали)))

      А на днях малком ой как красиво излогал - блеклые мой дом у меня контракт я счастлив в помойке и т далее)!!! Позор лазурным.Продажные!! ПОМОЙКА

      4
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      Рейтинг: +271

      Боров мясной > Болотоход 1 час назад

      Что ты там изолгал, Хрю Хрю?

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