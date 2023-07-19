«Зенит» определился с желаемой выручкой от продажи Малкома

«Зенит» готовится к продаже нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Сумма отступных в контракте бразильца больше 50 миллионов евро, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – сообщил источник.