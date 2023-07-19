«Зенит» определился с желаемой выручкой от продажи Малкома

в ПСЖ уже так же "продали" Малкома с наваром мудрые газпрёмовские манагеры, мимо Аль Хиляля может пролететь на, как писали, в 2 раза бо́льшую зп, после такого кидалова Малком просто забьёт болт на игру, а потом уйдёт бесплатно!)
«Зенит» готовится к продаже нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».
«Сумма отступных в контракте бразильца больше 50 миллионов евро, а клуб хочет отбить все траты на игрока за четыре года. Так что продавать хотят дороже 50 миллионов», – сообщил источник.
- «Аль-Хиляль» сейчас предлагает именно 50 миллионов.
- У игрока еще 4 года контракта.
- В феврале Малком получил паспорт России.