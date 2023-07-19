Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык»

Обмен языками. Десна в десна!
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ЛГБТэшники!
Защитник «Спартака» Даниил Денисов призвал новых партнеров Хесуса Медину и Тео Бонгонда учить русский.
«По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле.
Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английском – на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше – английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», – сказал Денисов.
- Бонгонда куплен у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.
- Медина перешел из ЦСКА.
- Сезон РПЛ стартует 21 июля.
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