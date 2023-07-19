Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов призвал новых партнеров Хесуса Медину и Тео Бонгонда учить русский.

«По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле.

Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английском – на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше – английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», – сказал Денисов.