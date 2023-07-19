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    Денисов: «Пускай Медина и Бонгонда учат русский язык»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов призвал новых партнеров Хесуса Медину и Тео Бонгонда учить русский.

    «По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле.

    Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь. Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английском – на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше – английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», – сказал Денисов.

    • Бонгонда куплен у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.
    • Медина перешел из ЦСКА.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5687

      Питерский князь 43 минуты назад

      Обмен языками. Десна в десна!
      :)))
      ЛГБТэшники!

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