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    Бонгонда подошел к фанатам «Спартака» после дебюта

    Нападающий Тео Бонгонда накануне дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче против «Нефтчи» (2:0). Конголезец вышел на замену.

    После матча Тео подошел к болельщикам и участвовал в их «зарядах».

    • После игры несколько фанатов «Спартака» были задержаны.
    • На игре не действовал Fan ID.
    • Бонгонда куплен летом у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40200

      Project Бабангида 2 часа назад

      местная специфика такова что такие вещи как заигрывание с фанатами опасней чем заплыв за буйки. сначала прилетает банан, а потом бан, на который всем уже пофиг. Промес то знает...

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