Бонгонда подошел к фанатам «Спартака» после дебюта

местная специфика такова что такие вещи как заигрывание с фанатами опасней чем заплыв за буйки. сначала прилетает банан, а потом бан, на который всем уже пофиг. Промес то знает...
Нападающий Тео Бонгонда накануне дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче против «Нефтчи» (2:0). Конголезец вышел на замену.
После матча Тео подошел к болельщикам и участвовал в их «зарядах».
- После игры несколько фанатов «Спартака» были задержаны.
- На игре не действовал Fan ID.
- Бонгонда куплен летом у «Кадиса» за 7 миллионов евро без учета бонусов.