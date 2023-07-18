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    • Месси и Бускетс приступили к тренировкам с «Интером Майами»

    Месси и Бускетс приступили к тренировкам с «Интером Майами»

    Новички американского «Интера» Лионель Месси и Серхио Бускетс уже работают с командой. Они вышли из отпуска.

    Через несколько дней состоится их дебют: 21 июля они ожидаются в матче против мексиканского «Крус Асуля».

    • Испанец перешел из «Барселоны», аргентинец – из «ПСЖ». Оба заключили контракты до 2025 года.
    • Оба будут впервые играть за пределами Европы.
    • «Интер» идет вне зоны плей-офф МЛС.

    Фото: социальные сети «Интера»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1160

      SuperNils 48 минут назад

      халявщик бездарный гном даже в Америку без Бускетса не поехал. Потому что знает, что он абсолютное НИЧТО без грамотных пасующих. Наверняка ещё и Хави с Иньестой позвал в США.

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