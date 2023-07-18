Месси и Бускетс приступили к тренировкам с «Интером Майами»

Новички американского «Интера» Лионель Месси и Серхио Бускетс уже работают с командой. Они вышли из отпуска.

Через несколько дней состоится их дебют: 21 июля они ожидаются в матче против мексиканского «Крус Асуля».

Испанец перешел из «Барселоны», аргентинец – из «ПСЖ». Оба заключили контракты до 2025 года.

Оба будут впервые играть за пределами Европы.

«Интер» идет вне зоны плей-офф МЛС.

Фото: социальные сети «Интера»