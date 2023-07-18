Месси и Бускетс приступили к тренировкам с «Интером Майами»

халявщик бездарный гном даже в Америку без Бускетса не поехал. Потому что знает, что он абсолютное НИЧТО без грамотных пасующих. Наверняка ещё и Хави с Иньестой позвал в США.
Новички американского «Интера» Лионель Месси и Серхио Бускетс уже работают с командой. Они вышли из отпуска.
Через несколько дней состоится их дебют: 21 июля они ожидаются в матче против мексиканского «Крус Асуля».
- Испанец перешел из «Барселоны», аргентинец – из «ПСЖ». Оба заключили контракты до 2025 года.
- Оба будут впервые играть за пределами Европы.
- «Интер» идет вне зоны плей-офф МЛС.
Фото: социальные сети «Интера»