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    • Газизов: «После прихода в «Спартак» мне сказали убрать Тедеско»

    Газизов: «После прихода в «Спартак» мне сказали убрать Тедеско»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов вспомнил, о чем его попросили после назначения в клуб летом 2020 года.

    – Давно хотел спросить. Вы правда хотели убрать Тедеско при заходе в «Спартак»?

    – Полнейшее вранье. Наоборот, когда пришел, мне сказали – убери его.

    – Кто сказал?

    – Не хочу говорить, но у меня даже переписка эта есть. Я сказал, не надо убирать, давайте посмотрим, как человек работает, потом примем решение. Он нормальный парень, нормально работает. Если бы хотел его убрать, убрал бы – карт-бланш на тот момент был. Просто вот этой вещи не понимаю, когда приходишь – тут убрал, там убрал… Для чего? До тебя люди работали, надо этим пользоваться.

    • Газизов проработал в Москве полгода.
    • В 2021 году он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас Газизов занимает менеджерский пост в махачкалинском «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2692

      alefreddy 51 минуту назад

      какие то сплетни башкир ведет

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