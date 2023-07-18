Газизов: «После прихода в «Спартак» мне сказали убрать Тедеско»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов вспомнил, о чем его попросили после назначения в клуб летом 2020 года.

– Давно хотел спросить. Вы правда хотели убрать Тедеско при заходе в «Спартак»?

– Полнейшее вранье. Наоборот, когда пришел, мне сказали – убери его.

– Кто сказал?

– Не хочу говорить, но у меня даже переписка эта есть. Я сказал, не надо убирать, давайте посмотрим, как человек работает, потом примем решение. Он нормальный парень, нормально работает. Если бы хотел его убрать, убрал бы – карт-бланш на тот момент был. Просто вот этой вещи не понимаю, когда приходишь – тут убрал, там убрал… Для чего? До тебя люди работали, надо этим пользоваться.