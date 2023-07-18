Роналду: «Саудовская лига сильнее МЛС»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил чемпионат Саудовской Аравии с МЛС.
«Саудовская лига лучше МЛС. Сейчас все игроки едут сюда. Через год в Саудовскую Аравию приедет еще больше топ-футболистов.
Я открыл дорогу в саудовскую лигу, теперь все игроки переезжают сюда», – заявил 38-летний португалец.
- Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре.
- Там он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
- Летом Лионель Месси перебрался в МЛС, заключив контракт с «Интер Майами».
Источник: The Guardian