Газзаев заступился за Фернандеса: «Не его вина, что он не вернулся в ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио очень хотел играть в ЦСКА, но это не его вина, что он туда не вернулся. Как мы можем судить, клубы не смогли договориться о трансферной сделке. Ему надо было как-то трудоустраиваться», – сказал Газзаев.