Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Газзаев заступился за Фернандеса: «Не его вина, что он не вернулся в ЦСКА»

    Газзаев заступился за Фернандеса: «Не его вина, что он не вернулся в ЦСКА»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Марио очень хотел играть в ЦСКА, но это не его вина, что он туда не вернулся. Как мы можем судить, клубы не смогли договориться о трансферной сделке. Ему надо было как-то трудоустраиваться», – сказал Газзаев.

    • Фернандес сегодня подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
    • Он выступал за ЦСКА 10 лет.

    Новости по теме
    Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
    Газзаев: «Акинфеев – лучший игрок в истории российского футбола» 8
    Газзаев составил символическую сборную РПЛ сезона-2022/23 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5670

      Питерский князь 22 минуты назад

      Говорите, кто что хочет. Обычная зп у народа 60 000-90 000руб. Когда тебп дают 300000 руб, ответ очавиден.
      Будь ты трижды верным и гордым, у тебя есть дети, вот и ответ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +598

      НикКин 1 час назад

      Как это не его вина ведь он сам решает где ему играть это его выбор

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 