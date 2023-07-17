Газзаев заступился за Фернандеса: «Не его вина, что он не вернулся в ЦСКА»

Говорите, кто что хочет. Обычная зп у народа 60 000-90 000руб. Когда тебп дают 300000 руб, ответ очавиден.
Будь ты трижды верным и гордым, у тебя есть дети, вот и ответ.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».
«Марио очень хотел играть в ЦСКА, но это не его вина, что он туда не вернулся. Как мы можем судить, клубы не смогли договориться о трансферной сделке. Ему надо было как-то трудоустраиваться», – сказал Газзаев.
- Фернандес сегодня подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
- Он выступал за ЦСКА 10 лет.