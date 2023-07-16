Петржела назвал «катастрофой» игру «Зенита» против ЦСКА

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил матч за Суперкубок России между петербуржцами и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Зенит» сегодня выиграл, но нанесли лишь три удара по воротам в матче, меня это очень удивило. Питерцам нужно было победить ЦСКА по делу в игре. Сергей Семак должен знать, почему команда сегодня так выглядела. У команды ни одного удара в створ – это катастрофа. Я думаю, что в РПЛ у них будет всe наоборот по игре. Сегодняшняя победа может придать им уверенности, но чемпиону надо играть лучше, чем они играли в Суперкубке и спокойно побеждать.

В команде одни бразильцы, я даже не знаю – это хорошо или нет. Когда очень много иностранцев с одной страны, это не бывает хорошо», – сказал чех.