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    Петржела назвал «катастрофой» игру «Зенита» против ЦСКА

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил матч за Суперкубок России между петербуржцами и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Зенит» сегодня выиграл, но нанесли лишь три удара по воротам в матче, меня это очень удивило. Питерцам нужно было победить ЦСКА по делу в игре. Сергей Семак должен знать, почему команда сегодня так выглядела. У команды ни одного удара в створ – это катастрофа. Я думаю, что в РПЛ у них будет всe наоборот по игре. Сегодняшняя победа может придать им уверенности, но чемпиону надо играть лучше, чем они играли в Суперкубке и спокойно побеждать.

    В команде одни бразильцы, я даже не знаю – это хорошо или нет. Когда очень много иностранцев с одной страны, это не бывает хорошо», – сказал чех.

    • Встреча прошла в Казани.
    • «Зенит» выиграл 4 Суперкубка подряд.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: Metaratings

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