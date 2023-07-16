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Петржела назвал «катастрофой» игру «Зенита» против ЦСКА

16 июля 2023, 00:15
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил матч за Суперкубок России между петербуржцами и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Зенит» сегодня выиграл, но нанесли лишь три удара по воротам в матче, меня это очень удивило. Питерцам нужно было победить ЦСКА по делу в игре. Сергей Семак должен знать, почему команда сегодня так выглядела. У команды ни одного удара в створ – это катастрофа. Я думаю, что в РПЛ у них будет всe наоборот по игре. Сегодняшняя победа может придать им уверенности, но чемпиону надо играть лучше, чем они играли в Суперкубке и спокойно побеждать.

В команде одни бразильцы, я даже не знаю – это хорошо или нет. Когда очень много иностранцев с одной страны, это не бывает хорошо», – сказал чех.

  • Встреча прошла в Казани.
  • «Зенит» выиграл 4 Суперкубка подряд.
  • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига ЦСКА Зенит Петржела Властимил
Комментарии (6)
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Ziklop
1689478802
чех действительно посмотрел игру Зенита!
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arrivalgist
1689484688
Это точно, играли в валенках))
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nik55
1689491730
В команде одни бразильцы, я даже не знаю – это хорошо или нет а будут писать что физрук великий тренер
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Давид59
1689493647
Тут не надо быть специалистом. И так видно было, что мысли в игре никакой не было. Я думаю, план на игру был не правильный. По-моему мнению надо было больше обостряющих передач в штрафную делать. Их не было совсем. Ходили всё вокруг да около. Раньше игру на себя Вендел брал. А что теперь? Все только от мяча поскорее избавляются. Побеждать на классе получится, но смотреть на такое...
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ySS
1689502509
Газпром не выиграл, а завоевал. Цска сгубила уверенность в победе по пенальти.
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ySS
1689502976
Главный импортный задолиз газпромовского клуба в отчаянии?)
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