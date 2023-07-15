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    • Фанаты «Зенита» посвятили перфоманс погибшим на СВО товарищам – болельщики ЦСКА аплодировали

    Фанаты «Зенита» посвятили перфоманс погибшим на СВО товарищам – болельщики ЦСКА аплодировали

    Болельщики «Зенита» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) посвятили баннер товарищам, которые погибли на СВО.

    «И поверженный в бою я воскресну и спою», – написано было на растяжке. Помимо него на трибуне были портреты погибших фанатов.

    Болельщики ЦСКА ответили на него аплодисментами.

    • Игра прошла в Казани.

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    Источник: телеграм-канал Ultras Action

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    15.07.2023 22:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +535

      Vratarь 15 минут назад

      Что-то не видим "главных патриотов" на форуме? Как-то не вписывается их патриотизм с патриотизмом стадиона и отдельных "фирм", не правда ли? Молчат - правильно делают, а то свои креслами замочат.

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      Рейтинг: +73

      Odnazhdy 1 час назад

      А чо баннеры развешивать.Идите на СВО, там вам будет перфоманс,там получите причитающееся.
      А у Талькова в этой песне было и такое-----
      -Но точно знаю, что вернусь
      Пусть даже через сто веков
      В страну не дураков, а гениев------

      Видать рано еще до страны гениев.

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      Рейтинг: +171

      То ли ещё будет > Odnazhdy 1 час назад

      Да, наша страна не идеальна, да мы частенько ругаем наше руководство, в большинстве случаев за дело. Но мы действительно столкнулись с угрозой, на которую надо было реагировать, и дальнейшее промедление, возможно, было смерти подобно для нас. А страна гениев, где она? Вы можете её назвать, хоть одну? Это всё в мечтах, потому что люди не идеальны. Такова природа.

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      Рейтинг: +1595

      Таврида > Odnazhdy 49 минут назад

      Таких как ты раздавим и приблизимся к стране гениев.

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      Рейтинг: +260

      Айболид > Odnazhdy 30 минут назад

      Ху-ли сам не защищаешь свою батьковщину , червь ? Горлопан ты дешёвый , отрабатываешь тут "тётины печеньки" .
      С тобой дискутировать , как бешеного пса вразумлять . Просто ПНХ .

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