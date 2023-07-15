Фанаты «Зенита» посвятили перфоманс погибшим на СВО товарищам – болельщики ЦСКА аплодировали

Болельщики «Зенита» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) посвятили баннер товарищам, которые погибли на СВО.

«И поверженный в бою я воскресну и спою», – написано было на растяжке. Помимо него на трибуне были портреты погибших фанатов.

Болельщики ЦСКА ответили на него аплодисментами.