Фанаты «Зенита» посвятили перфоманс погибшим на СВО товарищам – болельщики ЦСКА аплодировали

Что-то не видим "главных патриотов" на форуме? Как-то не вписывается их патриотизм с патриотизмом стадиона и отдельных "фирм", не правда ли? Молчат - правильно делают, а то свои креслами замочат.
Болельщики «Зенита» на матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) посвятили баннер товарищам, которые погибли на СВО.
«И поверженный в бою я воскресну и спою», – написано было на растяжке. Помимо него на трибуне были портреты погибших фанатов.
Болельщики ЦСКА ответили на него аплодисментами.
- Игра прошла в Казани.