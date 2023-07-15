Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Какой Вендел?»: Медведев отказался говорить о бразильце

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить о полузащитнике команды Венделе после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Мы празднуем победу, какой Вендел?» – сказал функционер.

    Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

    Новости по теме
    Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита» 25
    Вендел возвращается в расположение «Зенита» – он пропустил сборы 8
    «Зенит» готов отпустить Вендела в аренду 11
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +225

      erybov1965 4 минуты назад

      Какой Вендел,это же не его деньги.Они празднуют победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6200

      AtticusFinch 1 час назад

      Вендел кинул дураков, которые за него кучу бабок отвалили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68397

      portero 1 час назад

      Кинул Вендел, кинут и другие, если ему спустите всё за взятки...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 