«Какой Вендел?»: Медведев отказался говорить о бразильце

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить о полузащитнике команды Венделе после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).
«Мы празднуем победу, какой Вендел?» – сказал функционер.
Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Бомбардир»