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«Какой Вендел?»: Медведев отказался говорить о бразильце

15 июля 2023, 20:08
3

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить о полузащитнике команды Венделе после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Мы празднуем победу, какой Вендел?» – сказал функционер.

Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Медведев Александр
Комментарии (3)
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portero
1689442278
Кинул Вендел, кинут и другие, если ему спустите всё за взятки...
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ArReal
1689442356
Вендел кинул дураков, которые за него кучу бабок отвалили
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erybov1965
1689447120
Какой Вендел,это же не его деньги.Они празднуют победу.
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