«Какой Вендел?»: Медведев отказался говорить о бразильце

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить о полузащитнике команды Венделе после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Мы празднуем победу, какой Вендел?» – сказал функционер.

Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.