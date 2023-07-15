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    • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Фернандес худее меня в три раза»

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Фернандес худее меня в три раза»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отрицает, что Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.

    – Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.

    – То есть Фернандес в форме?

    – Он худее меня в три раза.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6514

      Давид59 10 минут назад

      Если Медведева разделить на три, то всё равно будет много . Значит он подтверждает лишний вес у Марио.

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      Рейтинг: +2487

      Красногвардейчик 24 минуты назад

      Почему глупости....у тебя одна голова весит килограмм 70)) и нужно быть в семь раз худее что бы играть в футбол

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      Рейтинг: +5624

      Питерский князь 24 минуты назад

      Сегодня слишком много Фернандеса!

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