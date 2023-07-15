Гендиректор «Зенита» Медведев: «Фернандес худее меня в три раза»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отрицает, что Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.

– Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.

– То есть Фернандес в форме?

– Он худее меня в три раза.