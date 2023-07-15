Гендиректор «Зенита» Медведев: «Фернандес худее меня в три раза»

Если Медведева разделить на три, то всё равно будет много . Значит он подтверждает лишний вес у Марио.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отрицает, что Марио Фернандес прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.
– Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.
– То есть Фернандес в форме?
– Он худее меня в три раза.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.