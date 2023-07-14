Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ростов» может войти в новый сезон РПЛ с долгами

    Появились новые данные о финансовых проблемах «Ростова».

    Клубу удалось сократить задолженность по зарплате до одного месяца. Внутри команды к сложившейся ситуации относятся спокойно и с пониманием.

    Несмотря на усилия руководства, «Ростов», вероятно, войдет в новый сезон с долгами.

    • Ростовчане финишировали на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует через неделю.
    • Сегодня у «Ростова» появился новый генеральный спонсор.

    Новости по теме
    «Ростов» объявил о заключении соглашения с новым спонсором 1
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 27
    «Ростов» объявил о переходе вингера сборной Ирана 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15485

      Алексей З 1 час назад

      Глебова и Осипенко на трансфер , будет всё в шоколаде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68380

      portero 1 час назад

      Доход от продажи Глебова где осядет????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      zarsm > portero 1 час назад

      От какой продажи? Ты желтухи начитался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20928

      Cleaner 2 часа назад

      Все деньги на Валеру ушли!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 