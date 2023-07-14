«Ростов» может войти в новый сезон РПЛ с долгами

Появились новые данные о финансовых проблемах «Ростова».

Клубу удалось сократить задолженность по зарплате до одного месяца. Внутри команды к сложившейся ситуации относятся спокойно и с пониманием.

Несмотря на усилия руководства, «Ростов», вероятно, войдет в новый сезон с долгами.