«Ростов» может войти в новый сезон РПЛ с долгами

Глебова и Осипенко на трансфер , будет всё в шоколаде
Появились новые данные о финансовых проблемах «Ростова».
Клубу удалось сократить задолженность по зарплате до одного месяца. Внутри команды к сложившейся ситуации относятся спокойно и с пониманием.
Несмотря на усилия руководства, «Ростов», вероятно, войдет в новый сезон с долгами.
- Ростовчане финишировали на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
- Новый розыгрыш чемпионата России стартует через неделю.
- Сегодня у «Ростова» появился новый генеральный спонсор.