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    Мойзес впервые раскрыл детали своего выкупа ЦСКА

    Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал свой выкуп московским клубом.

    Читал, что, когда ты только перешел в ЦСКА в аренду, сказал: «Сделаю все, чтобы меня выкупили». Это правда?

    Да. Но выкуп состоялся благодаря моему правильному отношению к делу, уровню футбола, который я показывал на протяжении всего сезона и, конечно, усилиям ЦСКА.

    – О выкупе долго не объявляли. Когда тебе стало ясно, что останешься?

    Переговоры в футболе часто затягиваются, обычное дело. Тут тоже долго работали юристы, менеджеры.

    Принципиальной договоренности мы достигли, когда я находился в отпуске. А еще перед ним я пообщался с руководством клуба, и мне принципиально подтвердили: на меня рассчитывают и сделают все, чтобы я остался.

    • ЦСКА выкупил бразильца у «Интернасьонала» за 2,3 миллиона евро.
    • Контракт Мойзеса с клубом РПЛ рассчитан до 2026 года.
    • Он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах в составе московской команды.

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    Источник: Sport24

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