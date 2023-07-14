Мойзес впервые раскрыл детали своего выкупа ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал свой выкуп московским клубом.

– Читал, что, когда ты только перешел в ЦСКА в аренду, сказал: «Сделаю все, чтобы меня выкупили». Это правда?

– Да. Но выкуп состоялся благодаря моему правильному отношению к делу, уровню футбола, который я показывал на протяжении всего сезона и, конечно, усилиям ЦСКА.

– О выкупе долго не объявляли. Когда тебе стало ясно, что останешься?

– Переговоры в футболе часто затягиваются, обычное дело. Тут тоже долго работали юристы, менеджеры.

Принципиальной договоренности мы достигли, когда я находился в отпуске. А еще перед ним я пообщался с руководством клуба, и мне принципиально подтвердили: на меня рассчитывают и сделают все, чтобы я остался.