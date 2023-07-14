«Не могу не признать, как он великолепен»: Мойзес – о самом сложном форварде в РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о нападающем «Зенита» Малкоме.
– Против кого-то из форвардов в России тебе было сложно?
– Малком. Я с «Зенитом» сыграл очень хорошо и сдержал его напор, но не могу не признать, как великолепен их десятый номер.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
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