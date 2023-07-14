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    • «Не могу не признать, как он великолепен»: Мойзес – о самом сложном форварде в РПЛ

    «Не могу не признать, как он великолепен»: Мойзес – о самом сложном форварде в РПЛ

    Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о нападающем «Зенита» Малкоме.

    – Против кого-то из форвардов в России тебе было сложно?

    – Малком. Я с «Зенитом» сыграл очень хорошо и сдержал его напор, но не могу не признать, как великолепен их десятый номер.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Sport24

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