«Не могу не признать, как он великолепен»: Мойзес – о самом сложном форварде в РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о нападающем «Зенита» Малкоме.

– Против кого-то из форвардов в России тебе было сложно?

– Малком. Я с «Зенитом» сыграл очень хорошо и сдержал его напор, но не могу не признать, как великолепен их десятый номер.