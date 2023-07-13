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    • Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

    Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

    Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом, который до сих пор не вернулся в Россию после отпуска.

    «Вендел может играть за дубль «Зенита» на стадионе «Смена» до 2027 года. Но вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или его продавать, или судиться с ним – другого варианта нет.

    Если человек не хочет возвращаться, не высылать же за ним коммандос, чтобы его выкрали и привезли обратно. Для этого есть суд, есть ФИФА», – сказал Добровинский.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6512

      Давид59 1 час назад

      Похоже никакой дедушка не умирал. Уже никто никуда не летит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5598

      Питерский князь > Давид59 1 час назад

      ФИФА или кто там УЕФА не дадут ему перейти в другой клуб.

      0
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      Рейтинг: +48

      Odnazhdy 2 часа назад

      будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года====
      Вендел узнал и сказал---Чьорт пабьерри...как ето по руззки...Пашельи оньи накую. Я йесть нье пайежай на расея. )))

      0
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      Рейтинг: +4564

      Snek 2 часа назад

      Ну он же продлил контракт с Зенитом с увеличенной зп самостоятельно, то есть никак не может теперь его приостановить, на что Вендел рассчитывает? Зенит его может вы*бать и высушить и ничегошеньки Вендел с этим не сделает.

      2
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      Рейтинг: +14706

      R_a_i_n > Snek 1 час назад

      Все так, если только политика снова не влезет.

      0
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      Рейтинг: +2035

      Болотоход 2 часа назад

      Короче забил он на блекло лазурных ваще огромный болт((!!! Позор помойки!

      1
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      Рейтинг: +12793

      Вомбат 2 часа назад

      Тоже мне юрист. Пока Россия член ФИФА, Вендел ни в одной профессиональной команде без согласия Зенита играть не может. Под поправку 30 июня 2022 года он, как и все легионеры Зенита, не подпадает. Так что ему или надо возвращаться и нести наказание или завершать карьеру. Правда, у есть и третья опция - надеяться на то, что в августе Россию исключат из ФИФА, что сразу сделает все российские контракты не легитимными. Возможно, он сильно надеется именно на это. Но лично я в это не верю. Руководство ФИФА очень не хочет исключать Россию, а большинству стран мира фиолетово, в каких там низших лигах играют клубы из Крыма.

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      Рейтинг: +14706

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну а с другой стороны раз не идет на компромисс нужно наплевать на все и судиться. Иначе другие будут брать пример.

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      Рейтинг: +318

      Napaleon Banapart 3 часа назад

      Дубль. Да он через неделю на пароход сядет и вздрагивать будет при слове Россия...

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      Рейтинг: +236

      Айболид > Napaleon Banapart 2 часа назад

      Пароход дальше чем длина цепи на ноге Вендела не уплывёт .

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      Рейтинг: +5598

      Питерский князь 3 часа назад

      Вот так поворот.
      Пускай там на лавке сидит.
      :)))

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