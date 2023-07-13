Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом, который до сих пор не вернулся в Россию после отпуска.

«Вендел может играть за дубль «Зенита» на стадионе «Смена» до 2027 года. Но вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или его продавать, или судиться с ним – другого варианта нет.

Если человек не хочет возвращаться, не высылать же за ним коммандос, чтобы его выкрали и привезли обратно. Для этого есть суд, есть ФИФА», – сказал Добровинский.