Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом, который до сих пор не вернулся в Россию после отпуска.
«Вендел может играть за дубль «Зенита» на стадионе «Смена» до 2027 года. Но вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или его продавать, или судиться с ним – другого варианта нет.
Если человек не хочет возвращаться, не высылать же за ним коммандос, чтобы его выкрали и привезли обратно. Для этого есть суд, есть ФИФА», – сказал Добровинский.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»