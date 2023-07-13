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  • Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

Юрист не исключил, что Вендел будет играть за дубль «Зенита» до 2027 года

13 июля 2023, 17:51
7

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом, который до сих пор не вернулся в Россию после отпуска.

«Вендел может играть за дубль «Зенита» на стадионе «Смена» до 2027 года. Но вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или его продавать, или судиться с ним – другого варианта нет.

Если человек не хочет возвращаться, не высылать же за ним коммандос, чтобы его выкрали и привезли обратно. Для этого есть суд, есть ФИФА», – сказал Добровинский.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (7)
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Napaleon Banapart
1689260442
Дубль. Да он через неделю на пароход сядет и вздрагивать будет при слове Россия...
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R_a_i_n
1689260782
Ну а с другой стороны раз не идет на компромисс нужно наплевать на все и судиться. Иначе другие будут брать пример.
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Вомбат
1689261784
Тоже мне юрист. Пока Россия член ФИФА, Вендел ни в одной профессиональной команде без согласия Зенита играть не может. Под поправку 30 июня 2022 года он, как и все легионеры Зенита, не подпадает. Так что ему или надо возвращаться и нести наказание или завершать карьеру. Правда, у есть и третья опция - надеяться на то, что в августе Россию исключат из ФИФА, что сразу сделает все российские контракты не легитимными. Возможно, он сильно надеется именно на это. Но лично я в это не верю. Руководство ФИФА очень не хочет исключать Россию, а большинству стран мира фиолетово, в каких там низших лигах играют клубы из Крыма.
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Snek
1689262845
Ну он же продлил контракт с Зенитом с увеличенной з\п самостоятельно, то есть никак не может теперь его приостановить, на что Вендел рассчитывает? Зенит его может вы*бать и высушить и ничегошеньки Вендел с этим не сделает.
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Давид59
1689264573
Похоже никакой дедушка не умирал. Уже никто никуда не летит.
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BAIv
1689273029
дурачок херню несёт! адвокаты это такие звиздуны в большинстве, как и агенты футболистов!
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