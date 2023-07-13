Кафанов назвал шесть лучших российских вратарей

Ну с Акинфеевым можно согласиться, второй ( по моему) Лантратов , но следующих в списке Кафанова можно смело рассматривать в группе кто больше всего "накосячил" и "привёз".
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов перечислил сильнейших голкиперов страны.
– Топ-3 вратаря России прямо сейчас?
– Первое место – Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА – его большая заслуга.
Дальше – без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков. Это ведущая обойма сборной России.
- Акинфееву сейчас 37 лет.
- Он завершил карьеру в сборной в 2018 году.