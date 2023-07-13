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    Кафанов назвал шесть лучших российских вратарей

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов перечислил сильнейших голкиперов страны.

    – Топ-3 вратаря России прямо сейчас?

    – Первое место – Акинфеев. Практически без ошибок, самый стабильный. Серебро ЦСКА – его большая заслуга.

    Дальше – без мест. Сафонов, Селихов, Шунин, Лантратов, Песьяков. Это ведущая обойма сборной России.

    • Акинфееву сейчас 37 лет.
    • Он завершил карьеру в сборной в 2018 году.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15455

      Алексей З 1 час назад

      Ну с Акинфеевым можно согласиться, второй ( по моему) Лантратов , но следующих в списке Кафанова можно смело рассматривать в группе кто больше всего "накосячил" и "привёз".

      0
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      Рейтинг: +18578

      paracetamol 1 час назад

      Посчитай, Кафтан, сколько пропустил Акинфеев или Сафонов, и сколько Миша Кержаков и подумай, если думалка пока работает!

      0
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      Рейтинг: +25164

      bset > paracetamol 1 час назад

      Посчитай, сколько Кержаков пропустил, и сколько Тороп и подумай, если думалка пока работает!

      1
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