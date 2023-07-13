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    • В «Зените» прокомментировали информацию о давлении на Вендела

    В «Зените» прокомментировали информацию о давлении на Вендела

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с полузащитником Венделом.

    – Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба?

    – Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6510

      Давид59 37 минут назад

      Первый раз мне нечего возразить Медведеву. Человек просто прочитал строчку из контракта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20923

      Cleaner 2 часа назад

      Вот обидится Вендел и приостановит этот контракт бесплатно для Зенита.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5205

      neveldomha > Cleaner 1 час назад

      Читайте новый регламент ФИФА о приостановке действующих контрактов с легионерами играющими в России. Не получиться приостановить контракт и тем более бесплатно уйти из клуба.

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