В «Зените» прокомментировали информацию о давлении на Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с полузащитником Венделом.

– Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба?

– Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее.