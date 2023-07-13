В «Зените» прокомментировали информацию о давлении на Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прояснил ситуацию с полузащитником Венделом.
– Действительно ли на Вендела было оказано давление, после которого он вернулся в расположение клуба?
– Игрок под контрактом обязан находиться в расположении команды, проходить предсезонный сбор, тренироваться, играть и прочее.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «Матч ТВ»