«ПСЖ» предложил 110 миллионов за лучшего бомбардира Серии А

«ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» о трансфере нападающего Виктора Осимхена.

По информации Il Mattino, французский клуб сделал первое предложение по Осимхену в размере 110 миллионов евро.

Эта сумма не устраивает «Наполи». Переговоры продолжаются.