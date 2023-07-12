«ПСЖ» предложил 110 миллионов за лучшего бомбардира Серии А

Не меньше 200 помойка говорила же только продаст!
«ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» о трансфере нападающего Виктора Осимхена.
По информации Il Mattino, французский клуб сделал первое предложение по Осимхену в размере 110 миллионов евро.
Эта сумма не устраивает «Наполи». Переговоры продолжаются.
- В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Он лучший бомбардир сезона Серии А.
- Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.