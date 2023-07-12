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    «ПСЖ» предложил 110 миллионов за лучшего бомбардира Серии А

    «ПСЖ» ведет переговоры с «Наполи» о трансфере нападающего Виктора Осимхена.

    По информации Il Mattino, французский клуб сделал первое предложение по Осимхену в размере 110 миллионов евро.

    Эта сумма не устраивает «Наполи». Переговоры продолжаются.

    • В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Он лучший бомбардир сезона Серии А.
    • Его контракт с «Наполи» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость нигерийца – 120 миллионов евро.

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    Источник: GIFN

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2012

      Болотоход 1 час назад

      Не меньше 200 помойка говорила же только продаст!

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