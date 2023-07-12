Аршавин – о Кузяеве: «Зачем менять «Зенит» на «Гавр»?»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр».

Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал Аршавин.