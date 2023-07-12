Аршавин – о Кузяеве: «Зачем менять «Зенит» на «Гавр»?»

в норм стране, в норм чемпионате поиграть
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
«Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр».
Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал Аршавин.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
- Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
- Сезон Лиги 1 стартует в августе.
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