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    Аршавин – о Кузяеве: «Зачем менять «Зенит» на «Гавр»?»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    «Он серьезно перешел в «Гавр»? Ну, поздравляю его! Только я не понимаю, для чего «Зенит» менять на «Гавр».

    Но, раз он выбрал, пожелаю ему успехов. Будем следить за ним», – сказал Аршавин.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1605

      elessar arnor 10 минут назад

      в норм стране, в норм чемпионате поиграть

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