Малком сравнил «Зенит» с «Барселоной»

Нападающий «Зенита» Малком раскрыл самоощущение в клубе.

«Мне здесь очень хорошо, я счастлив, мне комфортно. Это такой же семейный клуб, как «Барселона», где много бразильцев. Чувствую себя как дома!» – сказал игрок.