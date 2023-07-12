Малком сравнил «Зенит» с «Барселоной»

Какой искренний человек,ему хорошо,комфортно,он счастлив,играть можно в полсилы,платят так,где больше платить не будут за такую игру,даже паспорт получил(чисто из любви к России,только играть за сборную не хочет,тут любовь заканчивается),а еще зимой очень сожалел,что не перешел в ПСЖ?
Нападающий «Зенита» Малком раскрыл самоощущение в клубе.
«Мне здесь очень хорошо, я счастлив, мне комфортно. Это такой же семейный клуб, как «Барселона», где много бразильцев. Чувствую себя как дома!» – сказал игрок.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.