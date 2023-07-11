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  • Барбоза назвал причину, по которой Вендела не хотят покупать

Барбоза назвал причину, по которой Вендела не хотят покупать

11 июля 2023, 20:46
9

Известный футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

«Неудивительно, что Вендел до сих пор не приехал на сборы «Зенита». Я уже говорил, что у Вендела были похожие проблемы и в Португалии, когда он играл в «Спортинге». Вендел поступает так не в первый раз. Это говорит об отсутствии профессионализма и о том, как игрок относится к своей команде.

Своим поведением Вендел отпугивает топ-клубы, его никто не захочет подписывать. Сомневаюсь, что достойный клуб решит его купить после этого. Профессионал должен выполнять условия контракта», – сказал Барбоза.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (9)
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Давид59
1689098682
Барбоза прав. Хорошо, что Вендел сезон спокойно доиграл. У нас уже был человек, который и сам не хотел играть и игру команды сломал. Это я про Гарика Денисова
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Taps
1689099362
Тупой ублюдок.
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ilichkadr
1689100466
Вендел не первый бразилец с поведением раздолбая. Лав тоже был не подарок, куралесил в ЦСКА не по-детски. Это молодость, издержки воспитания.
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Persona_non_Grata
1689102644
Основная причина - зашкварился тем, что играл в Зените !!! )))
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portero
1689103832
Вендел загулял как обычно... а может в этот раз и надолго....
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paracetamol
1689234045
Продать Спердяку за 30 евролямов, и дело с концом!
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