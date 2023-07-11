Барбоза назвал причину, по которой Вендела не хотят покупать

Известный футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

«Неудивительно, что Вендел до сих пор не приехал на сборы «Зенита». Я уже говорил, что у Вендела были похожие проблемы и в Португалии, когда он играл в «Спортинге». Вендел поступает так не в первый раз. Это говорит об отсутствии профессионализма и о том, как игрок относится к своей команде.

Своим поведением Вендел отпугивает топ-клубы, его никто не захочет подписывать. Сомневаюсь, что достойный клуб решит его купить после этого. Профессионал должен выполнять условия контракта», – сказал Барбоза.