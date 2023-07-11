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    • Барбоза назвал причину, по которой Вендела не хотят покупать

    Барбоза назвал причину, по которой Вендела не хотят покупать

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

    «Неудивительно, что Вендел до сих пор не приехал на сборы «Зенита». Я уже говорил, что у Вендела были похожие проблемы и в Португалии, когда он играл в «Спортинге». Вендел поступает так не в первый раз. Это говорит об отсутствии профессионализма и о том, как игрок относится к своей команде.

    Своим поведением Вендел отпугивает топ-клубы, его никто не захочет подписывать. Сомневаюсь, что достойный клуб решит его купить после этого. Профессионал должен выполнять условия контракта», – сказал Барбоза.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68350

      portero 11 секунд назад

      Вендел загулял как обычно... а может в этот раз и надолго....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23257

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Основная причина - зашкварился тем, что играл в Зените !!! )))

      0
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      Рейтинг: +210

      Айболид 47 минут назад

      Один диарейный уже здесь , скоро и вся остальная шобла подтянется (персоны , демоны ....).

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      Рейтинг: +19085

      ilichkadr 56 минут назад

      Вендел не первый бразилец с поведением раздолбая. Лав тоже был не подарок, куралесил в ЦСКА не по-детски. Это молодость, издержки воспитания.

      1
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      Рейтинг: +1472

      Taps 1 час назад

      Тупой ублюдок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6500

      Давид59 1 час назад

      Барбоза прав. Хорошо, что Вендел сезон спокойно доиграл. У нас уже был человек, который и сам не хотел играть и игру команды сломал. Это я про Гарика Денисова

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      Рейтинг: +5567

      Питерский князь > Давид59 43 минуты назад

      Это денежный Иуда!

      0
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      Рейтинг: +1988

      Болотоход 1 час назад

      Стыдно за лазурятню

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