«Тоттенхэм» бесплатно подписал вингера «Шахтера»

Фланговый нападающий «Шахтера» Манор Соломон вернулся в АПЛ.

23-летний футболист, отыгравший прошлый сезон в «Фулхэме», теперь будет выступать за «Тоттенхэм».

Израильский вингер повторно приостановил контракт с «Шахтером», воспользовавшись опцией ФИФА.

Его соглашение с украинским клубом истекает в декабре. После этого вступит в силу полноценный договор с «Тоттенхэмом», рассчитанный до лета 2028 года.

«Шахтер» покупал Соломона за 6 миллионов евро.

В составе «Фулхэма» он забил 5 голов в 24 матчах.

Фото: твиттер «Тоттенхэма»