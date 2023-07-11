«Тоттенхэм» бесплатно подписал вингера «Шахтера»

Фланговый нападающий «Шахтера» Манор Соломон вернулся в АПЛ.
23-летний футболист, отыгравший прошлый сезон в «Фулхэме», теперь будет выступать за «Тоттенхэм».
Израильский вингер повторно приостановил контракт с «Шахтером», воспользовавшись опцией ФИФА.
Его соглашение с украинским клубом истекает в декабре. После этого вступит в силу полноценный договор с «Тоттенхэмом», рассчитанный до лета 2028 года.
- «Шахтер» покупал Соломона за 6 миллионов евро.
- В составе «Фулхэма» он забил 5 голов в 24 матчах.
Фото: твиттер «Тоттенхэма»
Источник: сайт «Тоттенхэма»