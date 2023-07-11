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    «Тоттенхэм» бесплатно подписал вингера «Шахтера»

    Фланговый нападающий «Шахтера» Манор Соломон вернулся в АПЛ.

    23-летний футболист, отыгравший прошлый сезон в «Фулхэме», теперь будет выступать за «Тоттенхэм».

    Израильский вингер повторно приостановил контракт с «Шахтером», воспользовавшись опцией ФИФА.

    Его соглашение с украинским клубом истекает в декабре. После этого вступит в силу полноценный договор с «Тоттенхэмом», рассчитанный до лета 2028 года.

    • «Шахтер» покупал Соломона за 6 миллионов евро.
    • В составе «Фулхэма» он забил 5 голов в 24 матчах.

    Фото: твиттер «Тоттенхэма»

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    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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