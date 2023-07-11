В «Зените» определились с будущим Вендела

В «Зените» не хотят, что полузащитник Вендел продолжал играть за команду.
«В ближайшие дни «Зенит» примет решение о будущем Вендела.
Всем ясно и видно, что игрок не хочет возвращаться в Россию и наслаждается жизнью в Бразилии. Просто посмотрите на его соцсети, чтобы понять это.
В клубе все недовольны и расстроены. Но тоже ясно, что «Зенит» не хочет терять деньги. Ситуацию не так просто решить, и на данный момент вопросов больше, чем ответов.
Мне кажется ясным, что в Санкт-Петербурге больше нет настроения для продолжения карьеры игрока», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо