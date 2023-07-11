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В «Зените» определились с будущим Вендела

11 июля 2023, 10:32
4

В «Зените» не хотят, что полузащитник Вендел продолжал играть за команду.

«В ближайшие дни «Зенит» примет решение о будущем Вендела.

Всем ясно и видно, что игрок не хочет возвращаться в Россию и наслаждается жизнью в Бразилии. Просто посмотрите на его соцсети, чтобы понять это.

В клубе все недовольны и расстроены. Но тоже ясно, что «Зенит» не хочет терять деньги. Ситуацию не так просто решить, и на данный момент вопросов больше, чем ответов.

Мне кажется ясным, что в Санкт-Петербурге больше нет настроения для продолжения карьеры игрока», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (4)
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Пингвины Антарктиды
1689063218
Одним бразильцем больше, одним меньше... Сути дела это не меняет...
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JTherry
1689063430
с таким напудренным носом и в лгбт-шных шароварах в футбол играть нельзя, а "карнавалить" можно...) подвёл, крендель бом.жей, теперь бесплатно отдать придется наркошу... позор бом.жам..!))
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paracetamol
1689067923
Некер на бразил ставку делать!
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Давид59
1689070239
Попразднует, покарнавалит и поймёт, что при действующем контракте никуда не рыпнешься. Зарплату он не получит, так как нарушает условия контракта. Скорей всего кончится тем, что будет сам выкупать свой контракт. Если, конечно, не найдёт клуб, готовый платить его трансферную стоимость.
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