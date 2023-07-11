В «Зените» определились с будущим Вендела

В «Зените» не хотят, что полузащитник Вендел продолжал играть за команду.

«В ближайшие дни «Зенит» примет решение о будущем Вендела.

Всем ясно и видно, что игрок не хочет возвращаться в Россию и наслаждается жизнью в Бразилии. Просто посмотрите на его соцсети, чтобы понять это.

В клубе все недовольны и расстроены. Но тоже ясно, что «Зенит» не хочет терять деньги. Ситуацию не так просто решить, и на данный момент вопросов больше, чем ответов.

Мне кажется ясным, что в Санкт-Петербурге больше нет настроения для продолжения карьеры игрока», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.