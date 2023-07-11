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    В «Зените» определились с будущим Вендела

    В «Зените» не хотят, что полузащитник Вендел продолжал играть за команду.

    «В ближайшие дни «Зенит» примет решение о будущем Вендела.

    Всем ясно и видно, что игрок не хочет возвращаться в Россию и наслаждается жизнью в Бразилии. Просто посмотрите на его соцсети, чтобы понять это.

    В клубе все недовольны и расстроены. Но тоже ясно, что «Зенит» не хочет терять деньги. Ситуацию не так просто решить, и на данный момент вопросов больше, чем ответов.

    Мне кажется ясным, что в Санкт-Петербурге больше нет настроения для продолжения карьеры игрока», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30123

      JTherry 39 минут назад

      с таким напудренным носом и в лгбт-шных шароварах в футбол играть нельзя, а "карнавалить" можно...) подвёл, крендель бом.жей, теперь бесплатно отдать придется наркошу... позор бом.жам..!))

      2
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      Рейтинг: +5193

      fakeid 41 минуту назад

      можно продать. 50% прав оставить себе. на всякий случай.

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      Рейтинг: +68

      Пингвины Антарктиды 43 минуты назад

      Одним бразильцем больше, одним меньше... Сути дела это не меняет...

      0
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      Рейтинг: +15436

      Алексей З 50 минут назад

      Что это питерские убдки молчат, что блдь методичку из клуба ещё не принесли ?

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      Рейтинг: +5193

      fakeid > Алексей З 42 минуты назад

      в питере просто поражены соседней новостью, в которой ты в комментах торгуешь своим очком. гы-гы!

      3
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