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    • Роналду уличили в ложных сведениях при запуске бренда минеральной воды

    Роналду уличили в ложных сведениях при запуске бренда минеральной воды

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объявил о запуске собственного бренда минеральной воды.

    Продукт называется URSU9. Заявлено, что вода положительно влияет на здоровье потребителя.

    В маркетинговой программе указано, что вода является щелочной и антиоксидантом, а ее pH составляет 9. Все эти данные не соответствуют действительности.

    Более того, вода добывается в другом месте. Компания Роналду утверждает, что продукт добывают в испанской Авиле, но у URSU там нет скважин.

    Еще одно несоответствие – цена минеральной воды. Продукт с аналогичными качествами можно купить за 0,26 евро/литр, а у Криштиану стоимость – 0,51 евро/литр.

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    Источник: El Pais

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    10.07.2023 23:44
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