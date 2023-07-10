Роналду уличили в ложных сведениях при запуске бренда минеральной воды

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объявил о запуске собственного бренда минеральной воды.

Продукт называется URSU9. Заявлено, что вода положительно влияет на здоровье потребителя.

В маркетинговой программе указано, что вода является щелочной и антиоксидантом, а ее pH составляет 9. Все эти данные не соответствуют действительности.

Более того, вода добывается в другом месте. Компания Роналду утверждает, что продукт добывают в испанской Авиле, но у URSU там нет скважин.

Еще одно несоответствие – цена минеральной воды. Продукт с аналогичными качествами можно купить за 0,26 евро/литр, а у Криштиану стоимость – 0,51 евро/литр.