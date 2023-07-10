Бразильский новичок «Урала» экстренно прооперирован в Екатеринбурге

Бразильский новичок «Урала» Итало был прооперирован в Екатеринбурге.
«Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита.
Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.
Защитник шлeт вам большой привет и уже идeт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3-4 недели.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить коллектив ГКБ 40 за профессионализм! Врачи этой клиники не раз делали неотложные операции футболистам «Урала», – сообщила пресс-служба клуба.
- Рыночная стоимость Итало – 300 тысяч евро.
- Клуб из Екатеринбурга взял игрока в аренду у «Санта-Клары» до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал «Урала»