Бразильский новичок «Урала» экстренно прооперирован в Екатеринбурге

Бразильский новичок «Урала» Итало был прооперирован в Екатеринбурге.

«Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита.

Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.

Защитник шлeт вам большой привет и уже идeт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3-4 недели.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить коллектив ГКБ 40 за профессионализм! Врачи этой клиники не раз делали неотложные операции футболистам «Урала», – сообщила пресс-служба клуба.