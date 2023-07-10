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    • Бразильский новичок «Урала» экстренно прооперирован в Екатеринбурге

    Бразильский новичок «Урала» экстренно прооперирован в Екатеринбурге

    Бразильский новичок «Урала» Итало был прооперирован в Екатеринбурге.

    «Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита.

    Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию.

    Защитник шлeт вам большой привет и уже идeт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя 3-4 недели.

    Пользуясь случаем, хотим поблагодарить коллектив ГКБ 40 за профессионализм! Врачи этой клиники не раз делали неотложные операции футболистам «Урала», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Рыночная стоимость Итало – 300 тысяч евро.
    • Клуб из Екатеринбурга взял игрока в аренду у «Санта-Клары» до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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