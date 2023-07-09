Самолет саудовского «Аль-Хиляля» поражает роскошью – есть столовая, спальни и даже золотой трон

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Одион Игало показал самолет, который предоставляют клубу для дальних выездов. Лайнер потрясает внутренним убранством.
Boeing 747 оборудован переговорной, весь интерьер уставлен предметами роскоши. Есть переговорная, столовая, спальни.
Особо Игало отметил золотой трон.
- В минувшем сезоне «Аль-Хиляль» занял 3-е место в чемпионате.
- В июле команду возглавил португалец Жорже Жезуш.
- Самый дорогой футболист «Аль-Хиляля» – полузащитник Рубен Невеш (40 миллионов евро).
Источник: The Sun