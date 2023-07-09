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    • Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Спартак» вместе с Мединой

    Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Спартак» вместе с Мединой

    «Спартаку» интересен полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Трансфер может состояться летом. Его инициатор – агент главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля.

    «Спартак» готов заплатить за игрока 7-10 миллионов евро.

    Также на колумбийца претендуют клубы Серии А.

    • У Карраскаля есть недопонимание с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
    • Контракт игрока действует еще 3 года.
    • Вскоре из ЦСКА в «Спартак» должен перейти Хесус Медина.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2651

      alefreddy 12 минут назад

      эти игроки хороши были когда пришли в команду а сейчас как и Николсон не напрягаются

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2262

      ScarlettOgusania 38 минут назад

      про Карраскаля фейковая инфа, уже подтвердили, это написали, чтобы гинера с клинером потроллить!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14617

      R_a_i_n 40 минут назад

      Пожалейте клинера что-ли...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      OtVinta 53 минуты назад

      Спартак решил скупить весь ЦСКА, чтобы те не смогли заявиться в РПЛ….

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4554

      Snek 1 час назад

      Весело, ещё три недели назад у нас была полностью укомплектованная команда и старая звезда собиралась вернуться, чтобы усилить нас. А сегодня непонятно кем вообще играть будем...

      4
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      Рейтинг: +14674

      Skull_Boy > Snek 46 минут назад

      С января по май толку от этого Карраскаля и Медины не было вообще, не велика потеря для ЦСКА

      3
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