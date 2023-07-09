Карраскаль может перейти из ЦСКА в «Спартак» вместе с Мединой

эти игроки хороши были когда пришли в команду а сейчас как и Николсон не напрягаются
«Спартаку» интересен полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль. Трансфер может состояться летом. Его инициатор – агент главного тренера спартаковцев Гильермо Абаскаля.
«Спартак» готов заплатить за игрока 7-10 миллионов евро.
Также на колумбийца претендуют клубы Серии А.
- У Карраскаля есть недопонимание с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
- Контракт игрока действует еще 3 года.
- Вскоре из ЦСКА в «Спартак» должен перейти Хесус Медина.