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    • Ивич назвал «ужасной» игру «Краснодара» против «Черноморца»

    Ивич назвал «ужасной» игру «Краснодара» против «Черноморца»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил товарищеский матч против «Черноморца» (2:2) из Первой лиги.

    «Это первый контрольный матч, и мы играли двумя составами по 45 минут. Нам нужно много работать, необходимо прибавлять во многих вещах. Потому что порой, особенно во втором тайме, казалось, что у нас был отпуск не две с половиной недели, а два с половиной месяца. То, что я увидел во втором тайме, было ужасно.

    Быть не готовыми к игре – это не ответ. У них был тайм для того, чтобы подготовить себя к матчу. Конечно, ошибки – часть игры. Но если что-то повторяется, повторяется и повторяется, то нам нужно думать над чем-то еще, учитывая то, что это продолжает происходить.

    Ну что ж, это тот состав, который у нас есть, нам нужно принять это, работать и улучшать те вещи, которые мы можем улучшить», – сказал серб.

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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