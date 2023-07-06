Галактионов прокомментировал слухи о возможном переходе Миранчука из «Локомотива» в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию, что полузащитник Антон Миранчук может уйти в ЦСКА.

– Была новость, что Антон может перейти в ЦСКА. По будущему его есть конкретика?

– Это не соответствует действительности. Мы рассчитываем на Антона. Комментировать слухи вообще нет никакого смысла.