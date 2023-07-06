Галактионов прокомментировал слухи о возможном переходе Миранчука из «Локомотива» в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию, что полузащитник Антон Миранчук может уйти в ЦСКА.
– Была новость, что Антон может перейти в ЦСКА. По будущему его есть конкретика?
– Это не соответствует действительности. Мы рассчитываем на Антона. Комментировать слухи вообще нет никакого смысла.
- Контракт Миранчука с «Локо» истекает в 2024 году.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- В прошлом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
Источник: «Матч ТВ»