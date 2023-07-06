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    • Бальбуэна вернулся в «Динамо»: он приостанавливал контракт

    Бальбуэна вернулся в «Динамо»: он приостанавливал контракт

    «Динамо» объявило о возвращении в клуб защитника Фабиана Бальбуэны.

    «Защитник бело-голубых прошeл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой.

    Рады видеть, Генерал», – написала пресс-служба клуба в телеграме.

    • Год назад Бальбуэна приостановил контракт.
    • Последний год Бальбуэна провел в «Коринтиансе».
    • Последний матч за бразильский клуб он провел в апреле.
    • «Динамо» купило Бальбуэну в 2021 году.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 18:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ВасяК 6 минут назад

      Получается, он нах никому не нужен!!!

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