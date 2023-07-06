Бальбуэна вернулся в «Динамо»: он приостанавливал контракт

«Динамо» объявило о возвращении в клуб защитника Фабиана Бальбуэны.

«Защитник бело-голубых прошeл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой.

Рады видеть, Генерал», – написала пресс-служба клуба в телеграме.