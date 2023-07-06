Бальбуэна вернулся в «Динамо»: он приостанавливал контракт

Получается, он нах никому не нужен!!!
«Динамо» объявило о возвращении в клуб защитника Фабиана Бальбуэны.
«Защитник бело-голубых прошeл медобследование и сдал тесты на базе в Новогорске. Уже завтра парагваец приступит к тренировкам с командой.
Рады видеть, Генерал», – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- Год назад Бальбуэна приостановил контракт.
- Последний год Бальбуэна провел в «Коринтиансе».
- Последний матч за бразильский клуб он провел в апреле.
- «Динамо» купило Бальбуэну в 2021 году.