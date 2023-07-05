«Зенит» поставил ультиматум Венделу

«Зенит» поставили ультиматум полузащитнику Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.
По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга готов отпустить бразильца, только если за его полноценный трансфер заплатят минимум 25 миллионов евро.
Интерес к Венделу есть только от бразильских клубов, но они не готовы платить такие деньги. Европейские клубы не делали запросы по игроку.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
Источник: «РБ Спорт»