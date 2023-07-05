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    «Зенит» поставил ультиматум Венделу

    «Зенит» поставили ультиматум полузащитнику Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.

    По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга готов отпустить бразильца, только если за его полноценный трансфер заплатят минимум 25 миллионов евро.

    Интерес к Венделу есть только от бразильских клубов, но они не готовы платить такие деньги. Европейские клубы не делали запросы по игроку.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.07.2023 17:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2098

      DMитрий 2 часа назад

      С увеличением количества монет, титулов, популярности, возрастает наглость, тупость и "благодарность". Быстро бразилы забывают запах трущоб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2220

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      зулусы в ответ на ультиматум устроят в удельной карнавал с ламбадой и в ресторациях и забьют на игру - мотивация упадёт до нуля, забьют на контракт; это же "бывшие" ребята из бандитских фавел)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      FCSpartakM 2 часа назад

      уйдет бесплатно по итогу, напугали **** грязной опой называется

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1469

      Taps 3 часа назад

      Помыть тщательно ...
      Чёрного кобеля не отмоешь добела ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь 3 часа назад

      .ля, а открытый перелом ноги не хочет?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +29

      valsbaston 3 часа назад

      Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.====
      Ари позовите.Этот тащится и прется от путина. Прибежит по щелчку пальцев.

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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь > valsbaston 3 часа назад

      Твоя мама, и то за меньшее прибежит.
      Родила иноагента, мучается?
      :)))

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      Рейтинг: +29

      valsbaston > Питерский князь 3 часа назад

      Про свою маму что скажешь ? Хотя я знаю она не виновата что сынок алкашом стал. Она точно этого не хотела.

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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь > valsbaston 3 часа назад

      Ты мужикам, здесь сидящим, расскажи где служил?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +29

      valsbaston > Питерский князь 3 часа назад

      Служил там где служил...Ты еще грамм 200 прими и иди проспись.

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      Рейтинг: +14654

      Skull_Boy 3 часа назад

      Да да он так испугался, а дальше он просто возьмет и приостановит контракт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Видел на ... он ваш ультиматум.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7125

      sochi-2013 5 часов назад

      Венделу пендель, штраф и дискву!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Болотоход 5 часов назад

      Европе не нужен а бразильцы максимум 5-10 дадут!

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