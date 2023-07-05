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«Зенит» поставил ультиматум Венделу

5 июля 2023, 17:57
12

«Зенит» поставили ультиматум полузащитнику Венделу, который не хочет возвращаться в Россию.

По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга готов отпустить бразильца, только если за его полноценный трансфер заплатят минимум 25 миллионов евро.

Интерес к Венделу есть только от бразильских клубов, но они не готовы платить такие деньги. Европейские клубы не делали запросы по игроку.

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (12)
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Эном айс
1688570226
Забавный барбос.) Поднял заднюю лапу на газовую трубу? Бакенбарды отлетят, и памятник не поставят. Здесь тут и так их с избытком.
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Купа Купыч
1688570823
Контракт до 2027 года.Да он в Фонтанке утопится.
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sochi-2013
1688572452
Венделу пендель, штраф и дискву!
Ответить
Иван Петров 1986
1688574478
Видел на ... он ваш ультиматум.
Ответить
Skull_Boy
1688579116
Да да он так испугался, а дальше он просто возьмет и приостановит контракт
Ответить
Taps
1688579730
Помыть тщательно ... Чёрного кобеля не отмоешь добела ...
Ответить
FCSpartakM
1688581802
уйдет бесплатно по итогу, напугали **** грязной опой называется
Ответить
ScarlettOgusania
1688583245
зулусы в ответ на ультиматум устроят в удельной карнавал с ламбадой и в ресторациях и забьют на игру - мотивация упадёт до нуля, забьют на контракт; это же "бывшие" ребята из бандитских фавел)
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alefreddy
1689001404
наварить не получается
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