«Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о нежелании полузащитника «Зенита» Вендела играть в России.

«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после игры с «Факелом» [в 30-м туре РПЛ] зашел в раздевалку и сказал: «Я все, я больше не хочу играть в России».

Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернется Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдем, тогда он возвращается обратно», – сказал Нагучев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

В комментариях в телеграм-канале Нагучева один из читателей заметил, что Вендела не было на матче с «Факелом», потому что уже после игры с «Краснодаром» его отпустили в отпуск.

Нагучев ответил: «Я сказал то, что мне передали. Вы слышали мою реплику. Меня там не было. Я ошибся соперником. Значит, это был не «Факел».