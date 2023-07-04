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  • «Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ

«Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ

4 июля 2023, 07:51
6

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о нежелании полузащитника «Зенита» Вендела играть в России.

«Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после игры с «Факелом» [в 30-м туре РПЛ] зашел в раздевалку и сказал: «Я все, я больше не хочу играть в России».

Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернется Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдем, тогда он возвращается обратно», – сказал Нагучев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

В комментариях в телеграм-канале Нагучева один из читателей заметил, что Вендела не было на матче с «Факелом», потому что уже после игры с «Краснодаром» его отпустили в отпуск.

Нагучев ответил: «Я сказал то, что мне передали. Вы слышали мою реплику. Меня там не было. Я ошибся соперником. Значит, это был не «Факел».

  • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
  • Арендовать бразильца пытается «Коринтианс».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (6)
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OtVinta
1688450173
Футболистам, которым нужен футбол , а не деньги, никогда не поедут играть в Россию, поскольку те будут вариться в собственному соку: конкуренции нет, на международной арене не играют, никакого развития.
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Ziklop
1688452938
нахушев пистапол! это не отменяет что Вендел хочет уйти.
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erybov1965
1688455374
Есть категория футболистов,которые заработают везде на своем мастерстве,но как правило такие футболисты любят конкуренцию,соперничество.Такие игроки больше любят сам процесс,т.е. игру в футбол.А среди такого количества бразильцев,Вендел и в Бразилии поиграть может.
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neveldomha
1688459126
Игрок, любящий футбол будет играть где угодно. И не забывайте самое главное - обязанность любого, кто заключил контракт исполнить его до конца. Все остальное вторично. Клуб свои обязательства выполняет в полном объеме. Нет, значит выкупай контракт, как это сделал Дриусси, и проваливай куда хочешь.
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Spirit_78
1688466674
Вендела во время 30 тура в России уже не было) Нагучев - лжец.
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portero
1688469038
Ошибся соперником, игроком, командой... да и вообще одна бабка сказала, Нагучев точно знает.....
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