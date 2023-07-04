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    • «Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ

    «Я больше не хочу играть в России»: Нагучев – о словах Вендела в конце сезона РПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о нежелании полузащитника «Зенита» Вендела играть в России.

    «Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после игры с «Факелом» [в 30-м туре РПЛ] зашел в раздевалку и сказал: «Я все, я больше не хочу играть в России».

    Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернется Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдем, тогда он возвращается обратно», – сказал Нагучев в эфире шоу «Это футбол, брат!».

    В комментариях в телеграм-канале Нагучева один из читателей заметил, что Вендела не было на матче с «Факелом», потому что уже после игры с «Краснодаром» его отпустили в отпуск.

    Нагучев ответил: «Я сказал то, что мне передали. Вы слышали мою реплику. Меня там не было. Я ошибся соперником. Значит, это был не «Факел».

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.
    • Арендовать бразильца пытается «Коринтианс».

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68295

      portero 1 час назад

      Ошибся соперником, игроком, командой... да и вообще одна бабка сказала, Нагучев точно знает.....

      0
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      Рейтинг: +4587

      Spirit_78 2 часа назад

      Вендела во время 30 тура в России уже не было) Нагучев - лжец.

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      Рейтинг: +5198

      neveldomha 4 часа назад

      Игрок, любящий футбол будет играть где угодно. И не забывайте самое главное - обязанность любого, кто заключил контракт исполнить его до конца. Все остальное вторично. Клуб свои обязательства выполняет в полном объеме. Нет, значит выкупай контракт, как это сделал Дриусси, и проваливай куда хочешь.

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      Рейтинг: +199

      erybov1965 5 часов назад

      Есть категория футболистов,которые заработают везде на своем мастерстве,но как правило такие футболисты любят конкуренцию,соперничество.Такие игроки больше любят сам процесс,т.е. игру в футбол.А среди такого количества бразильцев,Вендел и в Бразилии поиграть может.

      1
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      Рейтинг: +4327

      Ziklop 5 часов назад

      нахушев пистапол! это не отменяет что Вендел хочет уйти.

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      Рейтинг: +15364

      Алексей З 6 часов назад

      Ну а почему нет ?
      Кто-то в Китай мотался за баблом , а кто-то в Россию. Заработал , еврокубков нет , ну и что его здесь держит ?
      Кому-то всё мало , а кто-то живёт в кайф.
      Вендел по весне играл явно без желания.

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      Рейтинг: +21

      OtVinta 6 часов назад

      Футболистам, которым нужен футбол , а не деньги, никогда не поедут играть в Россию, поскольку те будут вариться в собственному соку: конкуренции нет, на международной арене не играют, никакого развития.

      2
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