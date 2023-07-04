«Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 миллионов за игрока сборной Мексики

У них харя не треснет требовать ? И зачем вообще на этих иностранцев смотрят и покупают, чтобы они контракты потом преостанавливали ?
«Эспаньол» требует у «Динамо» 10 миллионов евро за центрального защитника Сесара Монтеса.
По информации «СЭ», клуб из Москвы готов заплатить не более 6-7 миллионов евро. Шансы на трансфер минимальны.
- Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022 за сборную Мексики.
- В сентябре он мог перейти в «Динамо» из «Монтеррея».
- Сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.