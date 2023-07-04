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    • «Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 миллионов за игрока сборной Мексики

    «Эспаньол» запросил у «Динамо» 10 миллионов за игрока сборной Мексики

    «Эспаньол» требует у «Динамо» 10 миллионов евро за центрального защитника Сесара Монтеса.

    По информации «СЭ», клуб из Москвы готов заплатить не более 6-7 миллионов евро. Шансы на трансфер минимальны.

    • Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022 за сборную Мексики.
    • В сентябре он мог перейти в «Динамо» из «Монтеррея».
    • Сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2023 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5683

      neim 1 час назад

      У них харя не треснет требовать ? И зачем вообще на этих иностранцев смотрят и покупают, чтобы они контракты потом преостанавливали ?

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