Агент 19-летнего бразильца подтвердил, что игрока хочет подписать «Зенит»

они там все тупят что ли Зениту нужны квалифицированные ц.защитники те что есть сейчас это сплошные дырки особенно Чистяков его давно пора отправить в ФНЛ, куда смотрит Семак????
Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.
По информации Bolavip, «Зенит» рассматривает включение 19-летнего бразильца в сделку по продаже Клаудиньо во «Фламенго».
«Да, он интересен «Зениту», – заявил Минейро.
- Рыночная стоимость Уго – 3 миллиона евро.
- «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
- Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.