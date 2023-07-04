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    • Агент 19-летнего бразильца подтвердил, что игрока хочет подписать «Зенит»

    Агент 19-летнего бразильца подтвердил, что игрока хочет подписать «Зенит»

    Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.

    По информации Bolavip, «Зенит» рассматривает включение 19-летнего бразильца в сделку по продаже Клаудиньо во «Фламенго».

    «Да, он интересен «Зениту», – заявил Минейро.

    • Рыночная стоимость Уго – 3 миллиона евро.
    • «Зенит» купил Клаудиньо летом 2021-го за 12 млн евро.
    • Бразилец забил 15 голов и сделал 17 ассистов в 61 матче.

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    Источник: «Ефро-Футбол»

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    04.07.2023 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17709

      Garrincha58 8 часов назад

      они там все тупят что ли Зениту нужны квалифицированные ц.защитники те что есть сейчас это сплошные дырки особенно Чистяков его давно пора отправить в ФНЛ, куда смотрит Семак????

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      Рейтинг: +68301

      portero > Garrincha58 5 часов назад

      Чем больше сделок, тем больше к ручкам прилипнет... Семака к трансферам похоже не допускают, типо кого купим с тем и работай....

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