Агент 19-летнего бразильца подтвердил, что игрока хочет подписать «Зенит»

Лукас Минейро, агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.

По информации Bolavip, «Зенит» рассматривает включение 19-летнего бразильца в сделку по продаже Клаудиньо во «Фламенго».

«Да, он интересен «Зениту», – заявил Минейро.