Джикия объяснил, почему тренируется в специальной маске

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему носит маску на тренировках.

«Пресс-служба рассказала мне, что в соцсетях очень много вопросов вызвала фотография, где я тренируюсь в маске, поэтому хотелось бы в двух словах описать ситуацию.

В отпуске сделал операцию, на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время придется еще в ней походить, но ничего страшного.

Благодаря вашим смс-кам, переживаниям и заботе все будет хорошо! Никогда не болейте, а если и болеть, то только за «Спартак», – сказал 29-летний защитник в видеообращении.