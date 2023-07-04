Джикия объяснил, почему тренируется в специальной маске

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему носит маску на тренировках.
«Пресс-служба рассказала мне, что в соцсетях очень много вопросов вызвала фотография, где я тренируюсь в маске, поэтому хотелось бы в двух словах описать ситуацию.
В отпуске сделал операцию, на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время придется еще в ней походить, но ничего страшного.
Благодаря вашим смс-кам, переживаниям и заботе все будет хорошо! Никогда не болейте, а если и болеть, то только за «Спартак», – сказал 29-летний защитник в видеообращении.
- В прошедшем сезоне Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ.
- Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.
Источник: телеграм-канал «Спартака»