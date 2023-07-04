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    Джикия объяснил, почему тренируется в специальной маске

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему носит маску на тренировках.

    «Пресс-служба рассказала мне, что в соцсетях очень много вопросов вызвала фотография, где я тренируюсь в маске, поэтому хотелось бы в двух словах описать ситуацию.

    В отпуске сделал операцию, на сегодняшний день тренируюсь в этой замечательной маске. Какое-то время придется еще в ней походить, но ничего страшного.

    Благодаря вашим смс-кам, переживаниям и заботе все будет хорошо! Никогда не болейте, а если и болеть, то только за «Спартак», – сказал 29-летний защитник в видеообращении.

    • В прошедшем сезоне Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    04.07.2023 15:35
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