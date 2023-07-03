«Невозможно даже для «Зенита»: Семин рассказал, какое достижение не покорится петербургскому клубу

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» не сможет провести сезон РПЛ без поражений.

«Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки.

30 матчей – очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», – сказал Семин.