Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Невозможно даже для «Зенита»: Семин рассказал, какое достижение не покорится петербургскому клубу

    «Невозможно даже для «Зенита»: Семин рассказал, какое достижение не покорится петербургскому клубу

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» не сможет провести сезон РПЛ без поражений.

    «Пройти весь сезон без единого поражения практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки.

    30 матчей – очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», – сказал Семин.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля.

    Новости по теме
    Семин дал совет Миранчуку по выбору нового клуба 2
    Семин объяснил, почему он против перехода Миранчука в «Верону»
    Семин: «Хвича еще не все карты раскрыл»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 3 часа назад

      Надеюсь в этом году, мы проделаем работу над ошибками и щелнем куем перед носом у срамтака.
      Время мАсковмких команд заканчиается, это хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3382

      шахта Заполярная > Питерский князь 1 час назад

      Единственное что ты можешь сделать - это щелкать у себя под носом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Айболид 3 часа назад

      Ещё одна встреча с судейской кодлой и одна московская команда смогёт сезон и без поражений .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      qawzsexdr 3 часа назад

      Пусть найдёт такой клуб по всему миру, когда хочешь рассказать какую-то дичь подумай не лучше ли помолчать. Из его слов можно сделать вывод, что он этого добился, и больше никто не сможет этого сделать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5018

      fakeid > qawzsexdr 3 часа назад

      да нормально он всё сказал. что касается такого клуба - то, вроде, арсенал в этом веке проходил чемпионат без поражений, но это не точно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6480

      Давид59 > qawzsexdr 35 минут назад

      Итак факты. Такое удалось десяти клубам. Ювентус (сезон 2011/12), Порто (2010/11), Русенборг (2009/10), Шериф Тирасполь (2006/07), Арсенал 2003/04), Шахтёр Донецк (2001/02), Сконто Рига (1994/95), Милан (1991/92), Стяуа (1986/87), Бенфика (1972/73)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 