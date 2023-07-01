Агент Вендела назвал условие для ухода бразильца из «Зенита»

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее игрока в петербургском клубе.

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» всe, но он любит команду, город, болельщиков.

Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – сказал агент.