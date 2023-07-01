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    • Агент Вендела назвал условие для ухода бразильца из «Зенита»

    Агент Вендела назвал условие для ухода бразильца из «Зенита»

    Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал будущее игрока в петербургском клубе.

    «Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» всe, но он любит команду, город, болельщиков.

    Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», – сказал агент.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Metaratings

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    01.07.2023 13:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17708

      Garrincha58 11 часов назад

      агент сам ничего не знает где его клиент почему до сих пор он не вернулся из отпуска где как не в РПЛ играть за такие бабки и отдыхать по три с половиной месяца в году ?совсем ять оборзели

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