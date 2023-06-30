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  • Жиго рассказал о беседе с Заремой перед уходом из «Спартака»

Жиго рассказал о беседе с Заремой перед уходом из «Спартака»

30 июня 2023, 23:09
1

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился деталями разговора с женой экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой перед уходом из клуба.

– Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего наилучшего.

– Она участвовала в жизни команды? Или вы ее много не видели?

– Нет, в команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю.

  • Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
  • С командой он выиграл Кубок России.
  • Сейчас Жиго в «Марселе».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Марсель Жиго Самуэль Салихова Зарема
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