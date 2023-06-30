Жиго рассказал о беседе с Заремой перед уходом из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился деталями разговора с женой экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой перед уходом из клуба.

– Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего наилучшего.

– Она участвовала в жизни команды? Или вы ее много не видели?

– Нет, в команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю.