Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Жиго рассказал о беседе с Заремой перед уходом из «Спартака»

    Жиго рассказал о беседе с Заремой перед уходом из «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился деталями разговора с женой экс-владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой перед уходом из клуба.

    – Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего наилучшего.

    – Она участвовала в жизни команды? Или вы ее много не видели?

    – Нет, в команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю.

    • Жиго был в «Спартаке» в 2018-2022 годах.
    • С командой он выиграл Кубок России.
    • Сейчас Жиго в «Марселе».

    Новости по теме
    Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь 7
    Мележиков рассказал, после какого матча во время работы в «Спартаке» заплакал
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 13
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.06.2023 23:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 