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    Коваленко прокомментировал свой переход в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Александр Коваленко поделился эмоциями в связи с завершением трансфера в петербургский клуб.

    – Эмоции – только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе.

    – Вы провели первый день в «Газпром» – тренировочном центре, потренировались. Какие впечатления от первого занятия с командой?

    – Было очень тяжело, потому что я давно не тренировался после травмы. Пацаны говорят, что это была легкая тренировка, но для меня это как нагрузка.

    – Мы услышали, что Малком называет вас Клаудиньо. Как думаете, это связано с прической или с игровыми качествами?

    – Думаю, что это связано с прической (улыбается). По игровым качествам сравнивать нас пока рано.

    – Центральный полузащитник – довольно широкое понятие. Как бы вы сами описали, где вам комфортнее играть на поле, какие функции выполнять?

    – Мне привычно играть в середине поля, но куда меня поставит главный тренер, там и сыграю. Конечно, комфортнее действовать в середине поля.

    – У вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

    – Я хотел бы попросить их, чтобы они почаще приходили на наши матчи – в Петербурге очень любят футбол. Раньше, когда я приезжал сюда, трибуны были битком забиты. Хочется, чтобы они также приходили и поддерживали нас.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8686

      Беспонтий 1 час назад

      барев
      кароче слушай
      уася
      всё единогласно
      малчик классный
      нэ подведёт
      мамой клянус

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