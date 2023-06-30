Коваленко прокомментировал свой переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко поделился эмоциями в связи с завершением трансфера в петербургский клуб.

– Эмоции – только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе.

– Вы провели первый день в «Газпром» – тренировочном центре, потренировались. Какие впечатления от первого занятия с командой?

– Было очень тяжело, потому что я давно не тренировался после травмы. Пацаны говорят, что это была легкая тренировка, но для меня это как нагрузка.

– Мы услышали, что Малком называет вас Клаудиньо. Как думаете, это связано с прической или с игровыми качествами?

– Думаю, что это связано с прической (улыбается). По игровым качествам сравнивать нас пока рано.

– Центральный полузащитник – довольно широкое понятие. Как бы вы сами описали, где вам комфортнее играть на поле, какие функции выполнять?

– Мне привычно играть в середине поля, но куда меня поставит главный тренер, там и сыграю. Конечно, комфортнее действовать в середине поля.

– У вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

– Я хотел бы попросить их, чтобы они почаще приходили на наши матчи – в Петербурге очень любят футбол. Раньше, когда я приезжал сюда, трибуны были битком забиты. Хочется, чтобы они также приходили и поддерживали нас.