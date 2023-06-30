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Коваленко прокомментировал свой переход в «Зенит»

30 июня 2023, 14:45
1

Новичок «Зенита» Александр Коваленко поделился эмоциями в связи с завершением трансфера в петербургский клуб.

– Эмоции – только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе.

– Вы провели первый день в «Газпром» – тренировочном центре, потренировались. Какие впечатления от первого занятия с командой?

– Было очень тяжело, потому что я давно не тренировался после травмы. Пацаны говорят, что это была легкая тренировка, но для меня это как нагрузка.

– Мы услышали, что Малком называет вас Клаудиньо. Как думаете, это связано с прической или с игровыми качествами?

– Думаю, что это связано с прической (улыбается). По игровым качествам сравнивать нас пока рано.

– Центральный полузащитник – довольно широкое понятие. Как бы вы сами описали, где вам комфортнее играть на поле, какие функции выполнять?

– Мне привычно играть в середине поля, но куда меня поставит главный тренер, там и сыграю. Конечно, комфортнее действовать в середине поля.

– У вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

– Я хотел бы попросить их, чтобы они почаще приходили на наши матчи – в Петербурге очень любят футбол. Раньше, когда я приезжал сюда, трибуны были битком забиты. Хочется, чтобы они также приходили и поддерживали нас.

  • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
  • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
  • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Коваленко Александр
Комментарии (1)
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Беспонтий
1688127701
барев кароче слушай уася всё единогласно малчик классный нэ подведёт мамой клянус
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