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    • В «Венеции» назвали причину, по которой могут расторгнуть контракт с Черышевым

    В «Венеции» назвали причину, по которой могут расторгнуть контракт с Черышевым

    Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента подтвердил, что полузащитник Денис Черышев может покинуть клуб.

    «Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», – сказал Мента.

    • В прошедшем сезоне Черышев забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • 32-летний игрок в «Венеции» с августа 2022-го.
    • До этого он выступал только в Испании.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20739

      Cleaner 1 час назад

      Причитающееся по контракту все равно выплатить придется. Контракт, понимаешь...)

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