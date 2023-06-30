В «Венеции» назвали причину, по которой могут расторгнуть контракт с Черышевым

Причитающееся по контракту все равно выплатить придется. Контракт, понимаешь...)
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента подтвердил, что полузащитник Денис Черышев может покинуть клуб.
«Да, это возможно. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», – сказал Мента.
- В прошедшем сезоне Черышев забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
- 32-летний игрок в «Венеции» с августа 2022-го.
- До этого он выступал только в Испании.
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