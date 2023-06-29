Слуцкий может возглавить медийную команду «Козлы»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить клуб Медиалиги.

52-летнего тренера хочет пригласить медиафутбольная команда GOATS. Президент клуба Дмитрий Гусаков вышел на Слуцкого через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов» в МФЛ.

Гусаков – сын бывшего администратора «Зенита» Юрия Гусакова.