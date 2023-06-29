Слуцкий может возглавить медийную команду «Козлы»

как мы все знаем, GOAT расшифровывается как Greatest of All Time
https://bombardir.ru/news/668911
вопрос только один: какого хера медийная команда так назвалась.
вопрос второй: какого хера админы бомбардира до сих пор не сделали кликабельными ссылки на свой же ресурс, хотя обещали.
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить клуб Медиалиги.
52-летнего тренера хочет пригласить медиафутбольная команда GOATS. Президент клуба Дмитрий Гусаков вышел на Слуцкого через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов» в МФЛ.
Гусаков – сын бывшего администратора «Зенита» Юрия Гусакова.
- Слуцкий без работы с ноября 2022 года, когда покинул «Рубин».
- Ранее он тренировал сборную России.