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    Слуцкий может возглавить медийную команду «Козлы»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить клуб Медиалиги.

    52-летнего тренера хочет пригласить медиафутбольная команда GOATS. Президент клуба Дмитрий Гусаков вышел на Слуцкого через его сына Дмитрия, который посещал матчи «Козлов» в МФЛ.

    Гусаков – сын бывшего администратора «Зенита» Юрия Гусакова.

    • Слуцкий без работы с ноября 2022 года, когда покинул «Рубин».
    • Ранее он тренировал сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4985

      fakeid 26 минут назад

      как мы все знаем, GOAT расшифровывается как Greatest of All Time

      https://bombardir.ru/news/668911

      вопрос только один: какого хера медийная команда так назвалась.

      вопрос второй: какого хера админы бомбардира до сих пор не сделали кликабельными ссылки на свой же ресурс, хотя обещали.

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      Рейтинг: +40098

      Project Бабангида 1 час назад

      колготочник 52х летний..........."он стар и он хочет в сортир" (с)

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