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    • Малком и еще два легионера вернулись в расположение «Зенита»

    Малком и еще два легионера вернулись в расположение «Зенита»

    «Зенит» показал, что Малком вернулся к тренировочному процессу.

    Помимо бразильца, в расположении команды уже находятся Роберт Ренан и Матео Кассьерра.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
    • Весной он досрочно уехал из «Зенита» в связи с рождением сына.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +287

      JIEGEHDA 57 минут назад

      Сейчас у кого то начнёт подгорать . Думали Легионеры не вернутся . А вот оно как . Лол . Ожидаются сильные землетрясения . Особенно в Тарасовке. Начнутся взлетать пуканы истинных фанатов и ценителей прекрасной игры ФУТБОЛ а особенно клуба СпартагТВ

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      Рейтинг: +190

      erybov1965 > JIEGEHDA 39 минут назад

      Я думаю,все в точности,да наоборот.У болельщиков Зенита немного отлегло,а то могло сорваться уже запланированное чемпионство.Надо же выдерживать "зенитовский лимит"-не менее 8 игроков-легионеров в основе.Меньше никак-задача не будет выполнена.

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