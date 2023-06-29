Малком и еще два легионера вернулись в расположение «Зенита»

Сейчас у кого то начнёт подгорать . Думали Легионеры не вернутся . А вот оно как . Лол . Ожидаются сильные землетрясения . Особенно в Тарасовке. Начнутся взлетать пуканы истинных фанатов и ценителей прекрасной игры ФУТБОЛ а особенно клуба СпартагТВ
«Зенит» показал, что Малком вернулся к тренировочному процессу.
Помимо бразильца, в расположении команды уже находятся Роберт Ренан и Матео Кассьерра.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
- Весной он досрочно уехал из «Зенита» в связи с рождением сына.