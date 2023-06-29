«Челси» заплатит 15 миллионов за вингера «Сантоса»

«Челси» близок к покупке 18-летнего бразильца.
Новичком лондонского клуба станет вингер «Сантоса» Анжело. За него заплатят 15 миллионов евро.
Футболист заключит с «Челси» контракт до 2029 года. Он начнет предсезонную подготовку с командой АПЛ, а затем, возможно, уйдет в аренду.
При этом у «Барселоны» есть 48 часов, чтобы повторить предложение по игроку, но каталонцы не сделают этого.
- Анжело – воспитанник «Сантоса».
- За главную команду он провел 129 матчей, забил 5 голов и сделал 10 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо