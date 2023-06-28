Тихонов назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов выбрал сильнейшего форварда РПЛ.

«Для меня Кордоба – самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость.

Кордоба хорош везде: в штрафной, во вратарской. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы», – сказал Тихонов.