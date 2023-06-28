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    Тихонов назвал лучшего нападающего РПЛ

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов выбрал сильнейшего форварда РПЛ.

    «Для меня Кордоба – самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость.

    Кордоба хорош везде: в штрафной, во вратарской. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы», – сказал Тихонов.

    • В 2021 году «Краснодар» купил колумбийца за 20 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Его контракт с клубом РПЛ действует до июня 2025-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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