Тихонов назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов выбрал сильнейшего форварда РПЛ.
«Для меня Кордоба – самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость.
Кордоба хорош везде: в штрафной, во вратарской. Думаю, он сам хочет уехать, им интересуются турецкие клубы», – сказал Тихонов.
- В 2021 году «Краснодар» купил колумбийца за 20 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с клубом РПЛ действует до июня 2025-го.
Источник: «Матч ТВ»