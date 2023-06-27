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    • Умяров ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

    Умяров ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об изменениях в клубе после ухода Леонида Федуна.

    «Спартак» – это большая структура, которая работает несмотря ни на что. С точки зрения футболиста ничего не изменилось – это хорошо. Понятно, что какие-то изменения коснулись кого-то», – сказал Умяров.

    • Федун руководил «Спартаком» 18 лет – с 2004 по 2022-й год.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе 2022 года владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21678

      derrik2000 38 минут назад

      Как это "НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ"???
      А эскортница???
      Раньше чуть ли не жила на базе, а как выгнали, стала всё на Бомбардире пастись под ником лада гранта, или, как её ещё называют, "перСОНЯ".
      Ща, правда, её здесь нетути: они-с отдыхают-с после-с тяжёлого-с чемпионата-с.
      С мужичками куда-тось уехала: в отпуске пошла работа по специальности.
      ))))))))))))))

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