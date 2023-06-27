Умяров ответил на вопрос, что изменилось в «Спартаке» после ухода Федуна

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об изменениях в клубе после ухода Леонида Федуна.
«Спартак» – это большая структура, которая работает несмотря ни на что. С точки зрения футболиста ничего не изменилось – это хорошо. Понятно, что какие-то изменения коснулись кого-то», – сказал Умяров.
- Федун руководил «Спартаком» 18 лет – с 2004 по 2022-й год.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе 2022 года владельцем команды стала компания «Лукойл».
Источник: «Чемпионат»