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    Писарский одним словом описал прошедший сезон в РПЛ

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, с чем у него ассоциируется сезон РПЛ-2022/23.

    «Описать прошедший сезон одним словом? Опыт», – заявил Писарский.

    • Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
    • Это не помешало Писарскому стать пятым в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне-2022/23 (14 голов в 26 матчах).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4967

      fakeid 1 час назад

      чё так пиарят этого мудилу? интервью постоянно берут. хотя всем понятно, что это игрок того же пошиба, что агаларов и сапогов. бгг.

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