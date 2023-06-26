Писарский одним словом описал прошедший сезон в РПЛ

чё так пиарят этого мудилу? интервью постоянно берут. хотя всем понятно, что это игрок того же пошиба, что агаларов и сапогов. бгг.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, с чем у него ассоциируется сезон РПЛ-2022/23.
«Описать прошедший сезон одним словом? Опыт», – заявил Писарский.
- Форвард перешел в «Крылья» зимой из «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
- В весенней части РПЛ он не забил ни одного гола.
- Это не помешало Писарскому стать пятым в списке лучших бомбардиров лиги в сезоне-2022/23 (14 голов в 26 матчах).