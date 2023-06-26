Орлов посоветовал Аршавину стать тренером

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем Андрея Аршавина.

«Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом.

У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и на нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные.

Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться», – сказал Орлов.