Орлов посоветовал Аршавину стать тренером

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем Андрея Аршавина.
«Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом.
У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и на нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные.
Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться», – сказал Орлов.
- 42-летний Аршавин – клубный воспитанник.
- Он занимается функционерской работой в клубе с 2019 года.
- Накануне Аршавин сыграл за «Зенит» в ретроматче.
Источник: «Спорт-Экспресс»