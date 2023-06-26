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    Орлов посоветовал Аршавину стать тренером

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем Андрея Аршавина.

    «Останется ли Аршавин на посту заместителя гендиректора «Зенита»? А сам-то он что говорит на сей счет? Молчит? Ну не знаю... Я бы посоветовал ему подумать над получением тренерской лицензии. Возможно, ему даже стоит поучиться где-то за рубежом.

    У него свое видение футбола. Он независим в суждениях. Думаю, из Аршавина мог бы получиться хороший тренер. Выбор, как говорится, за ним. Хотя и на нынешней должности он сделал немало. Отзывы о его работе положительные.

    Аршавин может разглядеть талантливого молодого футболиста, подсказать, как лучше его раскрыть. При этом Андрей из тех людей, которые не особо любят кому-то подчиняться», – сказал Орлов.

    • 42-летний Аршавин – клубный воспитанник.
    • Он занимается функционерской работой в клубе с 2019 года.
    • Накануне Аршавин сыграл за «Зенит» в ретроматче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4769

      Эном айс 54 минуты назад

      Такой же тренер, как из комментатора-футбольный аналитик.
      Апломбы и фетиш судьбы перевешивают любые здравые мысли.
      Талантом бог не обидел, а с хитростью и хрипотцой манерной оба достойны места в ГосДуре.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20690

      Cleaner 1 час назад

      Аршавин понял, что чиновником быть намного лучше. Если что, все провалы можно на тренера свалить. И, как говаривал сам Андрей: - Орлов, Ваши ожидания - это Ваши проблемы...

      0
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      Рейтинг: +4962

      fakeid 1 час назад

      "Накануне Аршавин сыграл за «Зенит» в ретроматче"

      вчера был ретроматч?

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