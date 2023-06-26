Гюндоган объяснил, почему перешел из «Ман Сити» в «Барселону»

Полузащитник Илкай Гюндоган объяснил, почему перешел в «Барселону».

«Если и был смысл переходить, то только в один клуб мира. Либо «Барселона», либо ничего. С детства я мечтал надеть эту футболку. Уверен, у меня впереди еще несколько лет игры на высочайшем уровне, и я просто хочу помочь «Барселоне» вернуться на заслуженное место.

Мы с моим старым другом Левой воссоединимся. Я буду рад сыграть под руководством еще одного тренера, которым долгое время восхищался. Когда мы с Хави разговаривали о проекте, все казалось таким естественным. Я вижу, что наши характеры очень схожи. Мы похожим образом смотрим на игру.

Я знаю, что в «Барселоне» будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не искал легкий вариант. Я искал новый вызов. Вот о чем будет эта новая глава», – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune.