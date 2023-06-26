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    Кузяев определился со своим будущим

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев сменит команду этим летом.

    30-летний футболист решил не оставаться в «Зените», несмотря на готовность клуба продлить контракт.

    Сообщалось, что у хавбека есть предложение от «Бешикташа».

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он был в петербургском клубе с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3710

      acor94 2 часа назад

      Не уважаю руководство зенита за то что заранее не продали кузяева. Вместо того, чтоб выручить несколько миллион, за так отдали кузяева, оздоева и дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +2998

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Поздно Далер искать команду. Лучше, чем в Зените тебе никто не предоставит по зарплате, по инфраструктуре клуба и бытовым условиям себе и семье. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +265

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Далер решил перейти в Ливерпуль. Дело за малым. Узнать что думает на этот счет сам Ливерпуль.. )))

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