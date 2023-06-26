Кузяев определился со своим будущим

Не уважаю руководство зенита за то что заранее не продали кузяева. Вместо того, чтоб выручить несколько миллион, за так отдали кузяева, оздоева и дзюбу.
Полузащитник сборной России Далер Кузяев сменит команду этим летом.
30-летний футболист решил не оставаться в «Зените», несмотря на готовность клуба продлить контракт.
Сообщалось, что у хавбека есть предложение от «Бешикташа».
- Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
- Он был в петербургском клубе с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.