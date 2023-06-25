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«Барселона» работает над трансфером Брозовича

25 июня 2023, 11:55

«Барселона» продолжает работу над усилением средней линии. После практически завершенного перехода Илкая Гюндогана каталонцы готовят трансфер Марсело Брозовича из «Интера». Это пожелание главного тренера Хави.

У Брозовича есть вариант в Саудовской Аравии, но туда он не хочет ехать, зная об интересе «Барсы».

Чтобы подписать Марсело, «Барселоне» предстоит избавиться от нескольких игроков. «Интер» просит за хорвата 25 миллионов евро.

  • В минувшем сезоне 30-летний игрок провел за миланцев 40 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Брозович Марсело
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