«Барселона» работает над трансфером Брозовича

«Барселона» продолжает работу над усилением средней линии. После практически завершенного перехода Илкая Гюндогана каталонцы готовят трансфер Марсело Брозовича из «Интера». Это пожелание главного тренера Хави.
У Брозовича есть вариант в Саудовской Аравии, но туда он не хочет ехать, зная об интересе «Барсы».
Чтобы подписать Марсело, «Барселоне» предстоит избавиться от нескольких игроков. «Интер» просит за хорвата 25 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 30-летний игрок провел за миланцев 40 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
Источник: Mundo Deportivo