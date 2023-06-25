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    «Барселона» работает над трансфером Брозовича

    «Барселона» продолжает работу над усилением средней линии. После практически завершенного перехода Илкая Гюндогана каталонцы готовят трансфер Марсело Брозовича из «Интера». Это пожелание главного тренера Хави.

    У Брозовича есть вариант в Саудовской Аравии, но туда он не хочет ехать, зная об интересе «Барсы».

    Чтобы подписать Марсело, «Барселоне» предстоит избавиться от нескольких игроков. «Интер» просит за хорвата 25 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне 30-летний игрок провел за миланцев 40 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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