«Барселона» работает над трансфером Брозовича

«Барселона» продолжает работу над усилением средней линии. После практически завершенного перехода Илкая Гюндогана каталонцы готовят трансфер Марсело Брозовича из «Интера». Это пожелание главного тренера Хави.

У Брозовича есть вариант в Саудовской Аравии, но туда он не хочет ехать, зная об интересе «Барсы».

Чтобы подписать Марсело, «Барселоне» предстоит избавиться от нескольких игроков. «Интер» просит за хорвата 25 миллионов евро.